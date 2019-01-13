Женщина пригласила своего знакомого, который выполнил работу и покинул квартиру заявительницы. Вскоре потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Аэропорт задержал подозреваемого в краже у пенсионерки.В дежурную часть Отдела МВД России по району Аэропорт обратилась 96-летняя пенсионерка с заявлением о краже. Потерпевшая сообщила, что обратилась к своей сиделке с просьбой починить кровать. Женщина пригласила своего знакомого, который выполнил работу и покинул квартиру заявительницы. Вскоре потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 4 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Часовой сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 49-летний приезжий.Дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29