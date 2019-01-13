Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, пригрозив санкциями за поддержку строительства газопровода Северный поток-2. Об этом пишет Бильд.

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, пригрозив санкциями за поддержку строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет "Бильд".По мнению дипломата, от проекта пострадают европейские союзники и партнеры США, а более всего — Украина. Издание "Шпигель" в свою очередь сообщает о реакции адресатов — в немецких компаниях письма сочли шантажом и давлением.По словам журналистов, инициатива Гренелла удивила и немецкий МИД — там ее назвали не соответствующей дипломатической практике. Впрочем, политическая элита Германии давно старается избегать посла США, как раз из-за того, что он постоянно вмешивается в дела страны.Позиция Берлина относительно строительства газопровода остается прежней, напоминает телеканал "Россия 24". Проект считают одним из приоритетных, и отказываться от него в Бундестаге не собираются.