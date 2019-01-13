Руководитель команды КАМАЗ-Мастер и пилот Андрей Каргинов навестили в больнице зрителя, который попал под колеса грузовика на ралли Дакар. Травма оказалась незначительной, но стоила российскому экипажу участия в турнире.

Руководитель команды "КАМАЗ-Мастер" и пилот Андрей Каргинов навестили в больнице зрителя, который попал под колеса грузовика на ралли "Дакар". Травма оказалась незначительной, но стоила российскому экипажу участия в турнире.Больница города Арекипа — то место куда на вертолете доставили пострадавшего после столкновения с КамАЗом. И на следующий день российская команда приехала его навестить.В палату к 60-летнему мужчине из ЮАР приехали руководитель команды КамАЗа Владимир Чагин, пилот Андрей Каргинов и врач Ирина Зеленкова. Правда, болельщик отказался от любой видеосъемки, поэтому на память от встречи есть лишь одно фото."Зайдя в палату, увидели улыбку на его лице. Пообщалось с доктором, который нас успокоил, рассказав, что в целом состояние пострадавшего хорошее", — рассказал Владимир Чагин.После такой теплой встречи слегка приободрился и Андрей Каргинов, который все время после аварии винил себя только себя, не пеняя на халатность организаторов. "Я был уверен, что все отбежали, продолжил движение дальше. Как выяснилось, один человек споткнулся, и я проехал по его ноге", — пояснил пилот.Дисквалификацию Каргинову не отменили. Официальная мотивировка отстранения — пилот сбил болельщика и не оказал ему помощь. Но ведь Андрею из кабины было крайне сложно заметить сам момент происшествия. "Если бы я понимал, что задел человека, я бы остановился, вышел, оказал бы помощь, вызывал бы медиков. Но ситуация оказалась другой. Слава Богу, что последствия незначительные", — говорит гонщик.По иронии судьбы, не ожидавший приезда камазовцев Эван Хуцен является поклонником российской команды. Руководитель команды "КАМАЗ-Мастер" Владимир Чагин отметил: "Он давно о команде знает, рад встретиться. Но, к сожалению, на больничной койке. Никаких претензий он не имеет, пригласил нас в ЮАР. А мы его — в Россию! Если будет необходимость процесса восстановления после травмы, то мы его пригласим в Россию и обеспечим процесс восстановления".Местный врач Хорхе Меркадо заверил: "Несмотря на такой неприятный инцидент, могу сказать, что все прогнозы оптимистичные, травма несерьезная. Уверен, что все срастется крайне быстро. Организм у пациента сильный. Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить процесс выздоровления".Экватор Дакара и день отдыха — позади. Дальше гонка пойдет снова в сторону Лимы, еще пять этапов. Но проехать их предстоит только двум экипажам КамАЗа из четырех — из-за неисправностей машины снялся с гонки и Айрат Мардеев. Остались Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников, которые пока идут на первых двух местах.