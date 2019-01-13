Нарушение правил дорожного движения могло стать причиной страшной аварии в Ленинградской области. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, в том числе – двое детей. Еще четверо пострадавших оказались в больнице.

Очевидец, оказавшийся утром в субботу 12 января, на федеральной трассе "Нарва" в Ленинградской области, запечатлел последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия.Водитель легкового автомобиля Chery проигнорировал дорожный знак, запрещавший обгон, и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с такси Hyundai Solaris, после чего произошло возгорание.По словам представителя ГИБДД, предполагаемый виновник ДТП и его пассажир выжили и были госпитализированы. Мужчина, управлявший протараненной им машиной, также остался жив и был доставлен в лечебное учреждение.К несчастью, погибли трое пассажиров такси – женщина и двое мальчиков 7 и 6 лет, скончавшихся в автомобиле скорой медицинской помощи на месте столкновения. Кроме того, пострадала девочка дошкольного возраста, оказавшаяся в больнице в тяжелом состоянии.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.