28-летняя ведущая Орла и Решки рассказала на своей странице в Instagram о том, как попала во время беременности в больницу. До проблем со здоровьм Регину Тодоренко довел трудоголизм.

28-летняя ведущая "Орлаи Решки" рассказала на своей странице в Instagram о том, какпопала во время беременности в больницу. До проблем со здоровьм РегинуТодоренко довел трудоголизм.Первенец в молодой семье телеведущей ипевца Влада Топалова появился в декабре 2018 года. старается уделятьмужу и малышу как можно больше внимания,но и любимая работа для нее далеко не на последнем месте.Регина Тодоренко поделилась сфолловерами тем, как справлялась со сложностями во время беременности. По словам звезды, в концепервого триместра ее не только волновали проблемы появления лишнего веса, но ижесткий рабочий график над новым шоу.Дошло до того, что Тодоренко госпитализировали. "Три дня яработала по 14 часов, проинтервьюировала множество крутых гостей, мы провелиогромное количество конкурсов и, видимо, в тот момент я перестала обращатьвнимание на свое здоровье, проглядела пиелонефрит", – сообщила телеведущая.Это оказалось слишком опасным для Регины и ребенка, и знаменитостьс первого съемочного дня меня увезли в больницу под капельницы. В клиникепришлось пролежать три дня. "Наверное, тогда я еще не понимала доконца, что такое быть беременной, для меня все происходящее было в новинку", – написалаведущая в своем микроблоге.Также звезда "Орла иРешки" в тот важный для каждой женщины период набрала девять килограмм. Гормональных срывову Тодоренко не было, она вела активный образ жизни, включающий спорт и работу.Именно будучибеременной супруга Топалова впервые в жизни попробовала себя в качествепродюсера и очень переживала. По словам Регины, для нее это было так же важно, "какзапустить ракету в космос".Одной из причин, покоторой Тодоренко до сих пор не говорила о заболевании почек, стали комментарииее подписчиков. Телеведущая не привыкла к тому, чтобы ее жалели и относились соснисходительностью.