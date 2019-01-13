28-летняя ведущая Орла
и Решки рассказала на своей странице в Instagram о том, как
попала во время беременности в больницу. До проблем со здоровьм Регину
Тодоренко довел трудоголизм.
28-летняя ведущая "Орла
и Решки" рассказала на своей странице в Instagram о том, как
попала во время беременности в больницу. До проблем со здоровьм Регину
Тодоренко довел трудоголизм.
Первенец в молодой семье телеведущей и
певца Влада Топалова появился в декабре 2018 года. старается уделять
мужу и малышу как можно больше внимания,
но и любимая работа для нее далеко не на последнем месте.
Регина Тодоренко поделилась с
фолловерами тем, как справлялась со сложностями во время беременности. По словам звезды, в конце
первого триместра ее не только волновали проблемы появления лишнего веса, но и
жесткий рабочий график над новым шоу.
Дошло до того, что Тодоренко госпитализировали. "Три дня я
работала по 14 часов, проинтервьюировала множество крутых гостей, мы провели
огромное количество конкурсов и, видимо, в тот момент я перестала обращать
внимание на свое здоровье, проглядела пиелонефрит", – сообщила телеведущая.
Это оказалось слишком опасным для Регины и ребенка, и знаменитость
с первого съемочного дня меня увезли в больницу под капельницы. В клинике
пришлось пролежать три дня. "Наверное, тогда я еще не понимала до
конца, что такое быть беременной, для меня все происходящее было в новинку", – написала
ведущая в своем микроблоге.
Также звезда "Орла и
Решки" в тот важный для каждой женщины период набрала девять килограмм. Гормональных срывов
у Тодоренко не было, она вела активный образ жизни, включающий спорт и работу.
Именно будучи
беременной супруга Топалова впервые в жизни попробовала себя в качестве
продюсера и очень переживала. По словам Регины, для нее это было так же важно, "как
запустить ракету в космос".
Одной из причин, по
которой Тодоренко до сих пор не говорила о заболевании почек, стали комментарии
ее подписчиков. Телеведущая не привыкла к тому, чтобы ее жалели и относились со
снисходительностью.