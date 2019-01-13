Певец показал на своей странице в Instagram интимный снимок с пианисткой. Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская выглядят на не очень счастливыми.

Певец показал на своей странице в Instagram интимный снимок с пианисткой. Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская выглядят на не очень счастливыми.Таким необычным образомвлюбленные и решили поздравить своих поклонников со Старым Новым годом. Приэтом отметил, что у них отличное настроение.Мнения фолловеров поповоду фото разделились. Кто-то уверен, что отношения 35-летнего Прохора и 40-летнейВиталины – продуманный пиар-ход. Другие же пожелали паре счастья."Рада за вас ребята,счастья вам, если это все у вас серьезно", "Милахи такие", "Вы классные и достойны любви, а кто и как к этомуидет, не нам судить", – написали пользователи соцсети. Некоторые указали Шаляпину на то, что он раноначал праздновать, поскольку Старый Новый год встречают с 13 на 14 января.Напомним, в ноябре 2018года певец заявил, что был бы счастлив, если бы экс-супруга артиста АрменаДжигарханяна родила ему ребенка. Шаляпин уверен, что пианистка идеальноподходит на роль матери его наследника.Через несколько недельзвезды подтвердили намерение пойти на столь серьезный шаг, отправившись намедицинское обследование. Слухи о том, что междуартистами завязался бурный роман, появились в апреле, когда впервые опубликовал совместное фото с Цымбалюк-Романовской. Осенью сталоизвестно и то, что Прохор и Виталина ужепознакомили друг с другом своих родителей.