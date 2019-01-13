На центральную часть США обрушились сильные снегопады. В Миссури и Канзасе жертвами непогоды стали уже, как минимум, 5 человек.

На центральную часть США обрушились сильные снегопады. В Миссури и Канзасе жертвами непогоды стали уже, как минимум, 5 человек.На дорогах гололед, полиция зафиксировала свыше тысячи ДТП, сообщает телеканал "Россия 24". Местным жителям советуют оставаться дома, по крайней мере, в ближайшие дни. Осадки там будут только усиливаться, сильные снегопады также ожидаются в соседних Небраске, Айове, Иллинойсе и Индиане.