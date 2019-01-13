Дорожные полицейские начали с того, что напомнили основные правила поведения на улице, в особенности как правильно себя вести при переходе проезжей части...

Сотрудники 1 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическую беседу с учениками начальных классов ГБОУ «Школа № 1520 имени Капцовых».Беседу с ребятами дорожные полицейские начали с того, что напомнили основные правила поведения на улице, в особенности как правильно себя вести при переходе проезжей части. Дети вспомнили виды транспорта и средства передвижения, чем отличаются опасные и безопасные переходы. В игровой форме ребятам напомнили о безопасном поведении на дорогах города, познакомили с требованиями, предъявляемым к пассажирам и пешеходам.Для проверки полученных знаний дорожные полицейские провели с ребятами викторину «Лучший знаток ПДД», в которой ребята с удовольствием приняли участие и справились со всеми заданными вопросами и задачами на «отлично».В завершение урока дети поблагодарили сотрудников дорожной полиции за важную беседу и поучительную игру.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81