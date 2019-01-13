Харизматичная, талантливая и яркая певица
собирает огромные залы. Дни.ру узнали, что ждет Анну Нетребко в наступившем
году.
Харизматичная, талантливая и яркая певица
собирает огромные залы. "Дни.ру" узнали, что ждет Анну Нетребко в наступившем
году.
рассказала, что
артистка обладает такой невероятной силой мысли, что "ее слышат ангелы". По ее
словам, в студенческие годы Нетребко мечтала выйти замуж за красивого
импозантного мужчину и жить с ним в красивом большом доме.
"Так все и получилось, ее мысли материализовались. Я вижу, что
довольно скоро Анне и ее мужу Юсифу подарят большой участок земли где-то в
Европе. Скорее всего, это сделает кто-то из ее многочисленных влиятельных
обеспеченных друзей", – заявила ясновидящая. Она добавила, что на этом участке
пара захочет построить дом, внешне напоминающий замок. "Это, в свою очередь,
давняя мечта мужа Нетребко Юсифа Эйвазова", – отметила Кажетта.
Для того, чтобы построить дом мечты, Анне придется продать одну из
своих квартир, в Нью-Йорке или Зальцбурге, – уверена экстрасенс. Также она
увидела, что в начале 2019 года Анну и Юсифа пригласят выступить на
мероприятии, где соберется весь высший свет Великобритании, возможно даже члены
королевской семьи. "Это станет началом еще большего творческого подъема,
который ждёт Анну Нетребко в 2019, 2020 и 2021 годах", – сообщила Кажетта.
Не будет у Нетребко и проблем со здоровьем. "Ей не о чем
переживать. Она ведет здоровый образ жизни, правильно питается, время от
времени соблюдает оздоровительные диеты и балует себя омолаживающими
процедурами, одним словом, следит за собой. Бережнее всего, разумеется, ей
нужно относиться к своему главному инструменту – голосу", – рассказала ясновидящая.
Высказалась Ахметжанова и о наследниках Нетребко. "Что касается детей,
у певицы уже есть сын от предыдущих отношений с уругвайским оперным певцом
Эрвином Шроттом, но я вижу, что Анна родит еще одного ребенка, от своего
нынешнего супруга, и это тоже будет мальчик. Произойдет это тогда, когда звезда
мировой оперной сцены решит взять паузу и на время прекратит гастрольную
деятельность. Скорее всего, это случится в 2022 году", – заключила экстрасенс.