Харизматичная, талантливая и яркая певица собирает огромные залы. Дни.ру узнали, что ждет Анну Нетребко в наступившем году.

Харизматичная, талантливая и яркая певицасобирает огромные залы. "Дни.ру" узнали, что ждет Анну Нетребко в наступившемгоду.рассказала, чтоартистка обладает такой невероятной силой мысли, что "ее слышат ангелы". По еесловам, в студенческие годы Нетребко мечтала выйти замуж за красивогоимпозантного мужчину и жить с ним в красивом большом доме."Так все и получилось, ее мысли материализовались. Я вижу, чтодовольно скоро Анне и ее мужу Юсифу подарят большой участок земли где-то вЕвропе. Скорее всего, это сделает кто-то из ее многочисленных влиятельныхобеспеченных друзей", – заявила ясновидящая. Она добавила, что на этом участкепара захочет построить дом, внешне напоминающий замок. "Это, в свою очередь,давняя мечта мужа Нетребко Юсифа Эйвазова", – отметила Кажетта.Для того, чтобы построить дом мечты, Анне придется продать одну изсвоих квартир, в Нью-Йорке или Зальцбурге, – уверена экстрасенс. Также онаувидела, что в начале 2019 года Анну и Юсифа пригласят выступить намероприятии, где соберется весь высший свет Великобритании, возможно даже членыкоролевской семьи. "Это станет началом еще большего творческого подъема,который ждёт Анну Нетребко в 2019, 2020 и 2021 годах", – сообщила Кажетта.Не будет у Нетребко и проблем со здоровьем. "Ей не о чемпереживать. Она ведет здоровый образ жизни, правильно питается, время отвремени соблюдает оздоровительные диеты и балует себя омолаживающимипроцедурами, одним словом, следит за собой. Бережнее всего, разумеется, ейнужно относиться к своему главному инструменту – голосу", – рассказала ясновидящая.Высказалась Ахметжанова и о наследниках Нетребко. "Что касается детей,у певицы уже есть сын от предыдущих отношений с уругвайским оперным певцомЭрвином Шроттом, но я вижу, что Анна родит еще одного ребенка, от своегонынешнего супруга, и это тоже будет мальчик. Произойдет это тогда, когда звездамировой оперной сцены решит взять паузу и на время прекратит гастрольнуюдеятельность. Скорее всего, это случится в 2022 году", – заключила экстрасенс.