Источники сообщают, что американский президент запрещает всем, даже переводчику, вести какие-либо записи с его встреч с Путиным. Это касается как официальных, так и неофициальных бесед.

Источники сообщают, что американский президент запрещает всем, даже переводчику, вести какие-либо записи с его встреч с Путиным. Это касается как официальных, так и неофициальных бесед.Глава США Дональд Трамп проводил тайные встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.По информации издания, главы государств встречались пять раз, и Трамп засекретил отчеты об этих встречах. Более того, в них не содержится никаких подробностей – американский президент отбирал записи у своего переводчика и запрещал ему куда-либо передать информацию о встречах, пишет газета.Собеседник издания отмечает, что такие действия считались недопустимым при предыдущих президентах.Кроме того, даже те встречи, которые были официальными, как, к примеру в 2017 году на полях саммита G20 в Гамбурге, подробно не были задокументированы. По словам представителей из окружения Трампа, президент всегда всячески препятствовал распространению подобной информации.Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не подтвердила информацию о тайных встречах, назвав статью "крайне неточной" и заявила, что Трамп занимает гораздо более жесткую позицию в отношении России, чем его предшественники.