Актриса Юлия Михалкова имеет армию поклонников, которые с нетерпением ждут новостей из ее профессиональной и личной жизни. Дни.ру узнали, что ожидает артистку в 2019 году.

Актриса Юлия Михалкова имеет армию поклонников, которые с нетерпением ждут новостей из ее профессиональной и личной жизни. "Дни.ру" узнали, что ожидает артистку в 2019 году.О том, какимстанет наступивший год для Михалковой, "Дни.ру" спросили у . По ее словам,Юлия, несмотря на внешнюю красоту иобаяние, обладает очень тяжелой энергетикой."Окружающие люди не могут этого не чувствовать. Сложно сказать,где берет свое начало эта проблема, но жить и двигаться вперед с этим довольносложно. На энергетическом уровне многие люди не хотят идти ей навстречу вличном общении, а некоторые зрители не воспринимают даже очень хороший юмор отнее с телеэкранов", – считает Саона. По ее мнению, если бы не этообстоятельство, жизнь Михалковой была бы в сотни раз успешнее.Таролог рассказала, что на ближайшие годы у актрисы в приоритетекарьерный рост. А вот личная жизнь и другие сферы жизни ее беспокоят гораздоменьше. "Какого-то серьезного скачка в течение 2019 года не произойдет. Будут иопределенные успехи и даже какие-то шаги вверх, но ничего сверхъестественного неслучится, хотя она и старается", – добавила ведунья.Такде Саона предсказала, что на пути у Михалковой будет многоразличных препятствий, большая часть из которых не касается ее напрямую. "Простонеблагоприятное стечение обстоятельств, разве что вижу в ее семье болезнь. Онасама или кто-то из ее близких окажется на больничной койке, что, так или иначе,скажется на результатах ее деятельности", – заявила ведунья.Ничего значительного не увидела Саона у знаменитости в 2019 году ив личной жизни. "Одним словом – не самый удачный год по всем фронтам. Чутьпозже Юлию ждет куда более успешный период", – резюмировала Саона.