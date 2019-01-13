Актриса Юлия Михалкова имеет армию поклонников, которые с нетерпением ждут новостей из ее профессиональной и личной жизни. Дни.ру узнали, что ожидает артистку в 2019 году.
Актриса Юлия Михалкова имеет армию поклонников, которые с нетерпением ждут новостей из ее профессиональной и личной жизни. "Дни.ру" узнали, что ожидает артистку в 2019 году.
О том, каким
станет наступивший год для Михалковой, "Дни.ру" спросили у . По ее словам,
Юлия, несмотря на внешнюю красоту и
обаяние, обладает очень тяжелой энергетикой.
"Окружающие люди не могут этого не чувствовать. Сложно сказать,
где берет свое начало эта проблема, но жить и двигаться вперед с этим довольно
сложно. На энергетическом уровне многие люди не хотят идти ей навстречу в
личном общении, а некоторые зрители не воспринимают даже очень хороший юмор от
нее с телеэкранов", – считает Саона. По ее мнению, если бы не это
обстоятельство, жизнь Михалковой была бы в сотни раз успешнее.
Таролог рассказала, что на ближайшие годы у актрисы в приоритете
карьерный рост. А вот личная жизнь и другие сферы жизни ее беспокоят гораздо
меньше. "Какого-то серьезного скачка в течение 2019 года не произойдет. Будут и
определенные успехи и даже какие-то шаги вверх, но ничего сверхъестественного не
случится, хотя она и старается", – добавила ведунья.
Такде Саона предсказала, что на пути у Михалковой будет много
различных препятствий, большая часть из которых не касается ее напрямую. "Просто
неблагоприятное стечение обстоятельств, разве что вижу в ее семье болезнь. Она
сама или кто-то из ее близких окажется на больничной койке, что, так или иначе,
скажется на результатах ее деятельности", – заявила ведунья.
Ничего значительного не увидела Саона у знаменитости в 2019 году и
в личной жизни. "Одним словом – не самый удачный год по всем фронтам. Чуть
позже Юлию ждет куда более успешный период", – резюмировала Саона.