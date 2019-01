Президент США Дональд Трамп назвал аморальной статью The New York Times о якобы имевшем место негласном расследовании ФБР его связей с Россией.

Президент США Дональд Трамп назвал аморальной статью The New York Times о якобы имевшем место негласном расследовании ФБР его связей с Россией.Как написал американский лидер в субботу в своем Twitter, расследование затеяли бывшие руководители ФБР, которых он назвал "коррумпированными" и вынужденными оставить организацию "по очень плохим причинам". Оно, по словам Трампа, стартовало после увольнения с поста директора ФБР Джеймса Коми, которого американский президент охарактеризовал как "лжеца". Трамп добавил, что расследование ведется без причины и без доказательств.В статье, опубликованной в The New York Times, рассказывается о негласном расследовании действий президента США по подозрению относительно связей Трампа с РФ. Оно якобы началось после увольнения Коми в 2017 году.Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя данную статью, назвала ее "абсурдом". Она заявила, что президент Трамп ведет себя с Россией жестко.