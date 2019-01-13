Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров дал оценку стартовой игре своих подопечных против сербской команды на чемпионате мира, который проходит сразу в двух странах – Германии и Дании. По мнению наставника россиян, ничья с Сербией не дает повода посыпать голову пеплом.

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров дал оценку стартовой игре своих подопечных против сербской команды на чемпионате мира, который проходит сразу в двух странах – Германии и Дании. По мнению наставника россиян, ничья с Сербией не дает повода "посыпать голову пеплом"."Ничья ничего не дает ни нам, ни сербам. Групповой турнир продолжается, нужно готовиться и работать дальше. Мы стартуем заново", – приводит слова Кокшарова официальный сайт Федерации гандбола России.Также он посетовал на плохую игру команды в защите. "Ни оборона, ни вратари нам толком не помогли", – заявил наставник россиян.Тем не менее Кокшаров считает, что для сборной России еще ничего не потеряно на турнире. "Нет времени посыпать голову пеплом. Нужно делать корректировки, улучшать свою игру и идти вперед", – отметил специалист.Напомним, что в стартовом матче на чемпионате мира российские гандболисты сыграли вничью с сербами со счетом 30:30. 12 января они встретятся с объединенной командой Кореи. Игра начнется в 17:30 по московскому времени.