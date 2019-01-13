Сон за рулем: по предварительной версии, озвученной полицией, водитель фургона уснул и протаранил легковушку, выехав на полосу встречного движения на федеральной трассе Кавказ. Момент столкновения запечатлел регистратор, установленный в салоне авто предполагаемого виновника ЧП.

Утром в субботу, 12 января, на федеральной трассе "Кавказ" в Хасавюртовском районе Дагестана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, унесшее жизни нескольких человек.По версии полицейских, житель Ставропольского края, находившийся за рулем автомобиля Ford Transit, уснул и выехал на полосу встречного движения, где практически лоб в лоб столкнулся с "Ладой Приорой".От удара протараненная легковушка отлетала в сторону и врезалась в попутный "КамАЗ", опрокинувшийся на бок после аварии.В результате ДТП погибли три человека – водитель и пассажиры "Лады".Еще два человека оказались в больнице, по неподтвержденным пока сведениям, речь идет о водителях грузовика и фургона.