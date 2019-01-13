Выбраться ему помогли сотрудники МЧС

Выбраться ему помогли сотрудники МЧС13 января на реке Кинешемка произошло происшествие. 56-летний мужчина подошёл на край полыньи, образовавшейся в месте сброса сточных вод в реку, и провалился под лёд.«Самостоятельно выбраться он не смог. На место происшествия незамедлительно направились сотрудники МЧС России. Они оказали первую помощь пострадавшему и передали бригаде скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ивановской области.В ведомстве напоминают, что толщина льда на водоёмах не везде одинакова.Тонкий лёд находится:у берегов,в районе перекатов,в местах слияния рек или их впадения в озера,на изгибах,около вмерзших предметов (растительности),подземных источников,в местах слива в водоёмы тёплых вод и канализационных стоков.