. Взрыв прогремел в торговом центре в Киеве, пострадал один человек, сообщила в субботу пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.

В киевском торговом центре, расположенном на улице Борщаговской в Соломенском районе, произошел взрыв, есть пострадавшие.Мужчину отправили в больницу с травмой руки, передает пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины в Facebook.На месте работают экстренные службы, сообщается, что в момент взрыва шли ремонтные работы, посетителей не было.