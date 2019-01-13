Участниками акции стали жители города Радужный.

В рамках Всероссийской акции Полицейский Дед Мороз поздравляет с Новым годом не только юных жителей Владимирской области, но и взрослых. В новогодние каникулы на улицах города Радужный правоохранители и Полицейский Дед Мороз провели мероприятие, направленное на профилактику законопослушного поведения. Роль сказочного персонажа исполнил член общественного совета Михаил Бунаев.Приятно удивленные горожане с радостью побеседовали с правоохранителями, напомнившими об ответственности за противоправные действия, правилах личной и общественной безопасности при посещении массовых мероприятий, а также провели беседу на тему «Как не стать жертвой мошенников».Кроме того, полицейские, обращаясь к водителям транспортных средств, напомнили о недопустимости вождения в состоянии алкогольного опьянения и рассказали об основных правилах безопасного вождения на зимней дороге. Полицейский Дед Мороз, в свою очередь, призвал к дисциплинированности и взаимному уважению.Не остались без внимания Полицейского Деда Мороза и пешеходы Радужного, которым напомнили о пользе применения световозвращающих элементов в вечернее и ночное время суток.Жителям города, ставшим участниками акции, вручили памятные подарки.Главным же пожеланием от Полицейского Деда Мороза стало отсутствие неприятных ситуаций в наступившем году!