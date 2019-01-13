Израильские истребители нанесли удар по двум подземным структурам движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в Твиттере сообщила армейская пресс-служба. Военные пояснили - это ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства.

Израильские истребители нанесли удар по двум подземным структурам движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в Твиттере сообщила армейская пресс-служба. Военные пояснили — это ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Ранее телеканал "Россия 24" сообщал, что ракета, запущенная из палестинского анклава, разорвалась в ненаселенной местности на юге Израиля.