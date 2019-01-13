Трое человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Ленинградской области.

Трое человек погибли в ДТП в Ленинградской области. Инцидент произошел в субботу утром на 57-м километре федеральной автодороги А180 "Нарва", сообщает ГИБДД РФ.Причиной катастрофы стал выезд легкового автомобиля Chery на полосу встречного движения во время обгона. После столкновения автомобили загорелись. В результате лобового столкновения с автомобилем Hyundai погибли один взрослый и двое детей. Еще четверо с травмами различной степени тяжести доставлены в местную больницу.Обстоятельства ДТП выясняются.