Пожар и два взорвавшихся газовых баллона – ЧП произошло во время проведения ремонтных работ на крыше многоквартирного жилого дома в Ленинском районе Республики Крым. По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Очевидец снял на камеру мобильного телефона момент взрыва газового баллона, произошедшего на крыше девятиэтажного жилого дома в городе Щелкино, расположенного в Ленинском районе Республики Крым.В настоящее время известно, что два газовых баллона взорвались во время проведения ремонтных работ, после чего возникло возгорание, которое удалось локализовать.По данным ТАСС, в результате инцидента никто не пострадал.