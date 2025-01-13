От основного состава, выступавшего в сезоне 2023 года, осталось лишь пять футболистов.

После окончания контрактов, ФК «Торпедо» Владимира покинули девять игроков. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Среди ушедших значатся опытный полузащитник Дмитрий Зинович, защитник Денис Перфилов, а также Руслан Габараев, Егор Могилев, Михаил Красилин, Семен Радостев, Вильдан Ермилов, Илья Сухорученко и Амир Нуруллин.Теперь от основного состава, выступавшего в сезоне 2023 года, осталось лишь около пяти футболистов. Тренерскому штабу предстоит серьезная работа по подготовке команды к новому сезону. «Торпедо» завершило минувший чемпионат на 10-м месте в своей зоне Второй лиги «Б». Команда вернется из отпуска для прохождения медицинского обследования.Напомним, ранее мы писали, что