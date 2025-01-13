Система платных парковок, запущенная в сентябре 2024 года, охватывает улицы Девическую, 1-ю Никольскую, Княгининскую и Никитскую.

Администрация Владимира продлила пилотный проект по организации платных парковок до 1 апреля 2025 года. Постановление об этом было подписано мэром Дмитрием Наумовым 27 декабря.Система платных парковок, запущенная в сентябре 2024 года, охватывает улицы Девическую, 1-ю Никольскую, Княгининскую и Никитскую. Ее цель — упорядочивание дорожного движения в центре города.Сейчас парковка стоит 1 рубль в час, оплата не взимается в ночное время и в выходные дни. Водители могут оплачивать парковку через сайт или мобильное приложение RuParking. За неуплату действуют штрафы. Собранные данные передаются в администрацию города для анализа и развития проекта.