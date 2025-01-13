Валерий Сафонов, занимающий пост главы района на данный момент, готовится к отставке.

Глава города Радужный Андрей Колгашкин переходит на должность главы Судогодского района Владимирской области. Эта информация была подтверждена источниками издания. Валерий Сафонов, занимающий пост главы района на данный момент, готовится к отставке, чтобы перейти на новую работу, детали которой станут известны в ближайшие дни.С 13 января исполняющим обязанности главы Радужного назначен Сергей Олесиков, ранее занимавший должность замглавы городской администрации. Колгашкин уже попрощался с подчинёнными на планёрке.Андрей Колгашкин ранее занимал ряд должностей в администрации Владимирской области и уже более трёх лет возглавляет Радужный. Валерий Сафонов назначался главой администрации Судогодского района в начале 2023 года после отставки предыдущего главы.