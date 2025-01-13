Мужчину задержали с 19 свертками запрещенных веществ.

Азербайджанец будет судим за покупку и хранение наркотиков, а также за попытку дачи взятки полицейскому во Владимирской области. Инцидент произошел 22 сентября, когда 34-летнего мужчину задержали с 19 свертками запрещенных веществ. В тот же день, находясь в отделении полиции, он попытался передать взятку в размере 52 тыс. рублей врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, положив деньги под органайзер на столе.Полицейский от взятки отказался. На мужчину заведено уголовное дело по статьям за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также за дачу взятки. Его арестовали, дело передано в суд.