39-летняя безработная жительница Владимира оформила на своего приятеля 4 кредита. Она хотела немного подзаработать, но в итоге обвиняется в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе

39-летняя безработная жительница Владимира оформила на своего приятеля 4 кредита. Она хотела немного подзаработать, но в итоге обвиняется в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Все началось в феврале 2024 года, когда женщина была у того самого приятеля в квартире на улице Завадского. Кроме нее были и другие гости, компания пила алкоголь. В