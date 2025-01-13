В Банке России также отметили, что в случае заморозки вкладов и ограничения возможности для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, никто не будет готов держать деньги в банках.

Банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной, поскольку подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Об этом говорится в ответах регулятора на вопросы, опубликованных в официальном Telegram-канале ЦБ."Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны", - говорится в сообщении ЦБ. Регулятор добавил, что банки привлекают свободные средства компаний и граждан, благодаря чему финансовые организации могут выдавать кредиты заемщикам.В Банке России также отметили, что в случае заморозки вкладов и ограничения возможности для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, никто не будет готов держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику."Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим", - подчеркнули в ЦБ.