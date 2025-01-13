«Флигель» открылся в ноябре 2020 года, расположившись в историческом здании 19-го века на улице Девической.

Центр современной культуры «Флигель» во Владимире завершит свою работу в конце января 2024 года. Об этом сообщила основатель ЦСК Анастасия Вавилова, не уточнив причины закрытия.«Флигель» открылся в ноябре 2020 года, расположившись в историческом здании 19-го века на улице Девической. За время своего существования центр стал популярным местом для выставок, кинопоказов и литературных вечеров, привлекая внимание как местных жителей, так и гостей города. Закрытие «Флигеля» ознаменует конец важной культурной эпохи для Владимира.Напомним, ранее мы писали, что