АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги корпоративной благотворительной программы в 2024 году.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги корпоративной благотворительной программы за 2024 год. Компания оказала финансовую поддержку 65 организациям в 13 регионах, включая учреждения образования, здравоохранения, спортивные и ветеранские организации, а также центры социальной реабилитации. Особое внимание было уделено территориям, где расположены производственные объекты компании, а также новым регионам России.Во Владимирской области одним из ключевых направлений благотворительности стало сотрудничество с «Национальным парком "Мещера”». В рамках программы восстановления популяции европейского зубра парку выделили средства на приобретение кормов для животных.Кроме того, компания поддержала Ковровский детский сад №6 «Светлячок». Пожертвование позволило приобрести современное цифровое пианино и логопедический комплект «Лого-Минимум», что способствует улучшению условий для развития детей.Также компания оказала помощь образовательным учреждениям региона, что позволило провести ремонтные работы и закупить новое учебное оборудование.АО «Транснефть-Верхняя Волга» продолжает поддерживать социальные проекты и привлекать сотрудников к волонтерской деятельности. За год более 2 тысяч волонтеров приняли участие в различных акциях. Во Владимирской области это включало помощь в образовательных и экологических инициативах.Благодаря масштабной благотворительной программе, реализованной компанией в 2024 году, сотни людей получили необходимую помощь, а инфраструктура и условия в учреждениях региона стали лучше.