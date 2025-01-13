О кадровых перестановках в правительстве области сообщил губернатор Александр Авдеев в соцсетях. Контракт бывшего руководителя представительства области в Москве Германа Елянюшкина

О кадровых перестановках в правительстве области сообщил губернатор Александр Авдеев в соцсетях. Контракт бывшего руководителя представительства области в Москве Германа Елянюшкина закончился. Теперь его место займет Александр Максимов. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» В связи с завершением срока контракта Германа Елянюшкина временно исполняющим обязанности заместителя губернатора, руководителя представительства Владимирской области при Правительстве РФ назначен Александр