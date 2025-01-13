В этом году планируется открытие кабинетов спортивной медицины в 7 районах области. Как объяснили в правительстве, Владимир Путин поставил задачу – к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70%

В этом году планируется открытие кабинетов спортивной медицины в 7 районах области. Как объяснили в правительстве, Владимир Путин поставил задачу – к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения. А где физнагрузки, там должно быть и доступное медицинское сопровождение. Кроме того, спорт может принести травмы, которые нужно правильно и быстро лечить. Для этого уже