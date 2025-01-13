«Мстера – сияние народного мастерства». Выставка в центре ИЗО отражает художественные промыслы известного поселка. На экспозиции уникальные экспонаты народных ремесел из музейных и

«Мстера – сияние народного мастерства». Выставка в центре ИЗО отражает художественные промыслы известного поселка. На экспозиции уникальные экспонаты народных ремесел из музейных и частных собраний. Искусство развивалось с иконописи. Игорь Кравченко, директор музея Владимирской иконы Мстера к концу 19 века становится крупнейшим иконописным центром по всей России. Именно её иконописцы становятся первыми реставраторами сначала частных