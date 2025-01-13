Прощание с ним состоится 14 января.

12 января в Коврове Владимирской области на 71-м году жизни ушёл из жизни председатель Общественного Совета города Александр Котляров. Он родился 10 июля 1954 года в Краснодарском крае.Александр Котляров посвятил большую часть своей жизни работе на ОАО «Ковровский механический завод», а также служению на различных постах в местной власти, включая депутатство в Ковровском городском Совете. Александр Котляров был удостоен множества наград за свои заслуги в общественно-политической деятельности. Прощание с ним состоится 14 января в Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в 10:30.Напомним, ранее мы писали, что