Сегодня – День российской печати, а значит, отличный повод заглянуть в фонды музея-заповедника «Александровская слобода» и полюбопытствовать, подшивки каких газет сохранились в коллекции.

Сегодня – День российской печати, а значит, отличный повод заглянуть в фонды музея-заповедника «Александровская слобода» и полюбопытствовать, подшивки каких газет сохранились в коллекции. (13 января в 1703 году начали выпускать первую русскую газету «Ведомости» под редакцией императора Петра I) скромным тиражом всего в 1000 экземпляров).«К сожалению, исторической газеты, выпуск которой дал старт буму периодики в России, у нас не сохранилось. Но с 1728 г. с каждым номером «Ведомостей» стало выходить приложение «Исторические, генеалогические и географические примечания». Через год «Примечания» обрели самостоятельность, превратившись по сути в журнал, выходивший вместе с газетой дважды в неделю. У нас сохранилась годовая подшивка на 418 страницах за 1734 г. Тематика статей охватывает все страны и сферы – географическое описание герцогства Маиландии, Манифест императрицы Анны, допуск польского посланника к публичной аудиенции и т.д.А в 1865 г. вышел в свет первый номер регионального духовного «собрата» – журнала «Владимирские епархиальные ведомости». У нас имеются все выпуски за 1869 г., а также номера «вразбивку» до 1912 г. Журнал состоял из нескольких частей. В первой – официальной – размещали правительственные распоряжения, указы, известия, объявления. В неофициальной части – календарные заметки, нравоучительные и библиографические материалы, толкования псалмов, духовные наставления, образовательные рекомендации и т.д.», – рассказывает хранитель коллекций музея-заповедника Елена Жесткова.Кроме того, существовала и «Земледельческая газета». Из сохранившихся в музее номеров за 1885 г. можно узнать «о семенах конскаго зуба», о маслобойке Кенига, изучить список сельскохозяйственных выставок на год. Кроме того, в каждом выпуске большой раздел отводился ответам на вопросы читателей – газета была очень «живой». На последних страницах, как водится, реклама (тематическая!) – голландские бычки, тульский овес, копии со шведских соломорезок и др.Хранятся в музее и иллюстрированные приложения к газетам «День» и «Русское слово» за 1905 г.В конце 1900 года вышел первый номер «Искры» - нелегальной революционной газеты, основанной Лениным. Эпиграфом к ней стала фраза «Из искры возгорится пламя», взятая из стихотворения поэта-декабриста А.И. Одоевского. Последний раз эта социал-демократическая газета вышла в октябре 1905. В музее можно пролистать самые первые номера со вступительной статьей Надежды Крупской.У нынешнего январского праздника был предшественник - День советской печати. Его отмечали 5 мая, так как именно в этот день в 1912 году вышел первый номер газеты «Правда», основанной также Владимиром Ильичом. В 1933-1934 гг. Партийным издательством Москвы раритетные экземпляры были переизданы, и теперь их также можно встретить среди коллекционных подшивок «Слободы». До 1991 года газета выходила ежедневно и была самым влиятельным СМИ в СССР.Кстати, доселе здравствующий «Александровский Голос труда» - одна из старейших районных газет в России (появилась в 1917 г.)! А в музее сохранились почти все номера за сто с лишним лет!Конечно, на упоминание всех газет и журналов, хранящихся в музее, ушло бы довольно много времени. Поэтому, подводя некий итог, хочется отметить – на начало 2025 года в России по данным Роскомнадзора зарегистрировано более 155 тыс. СМИ! А ведь все начиналось с тысячного тиража «Ведомостей»! И сегодня – в честь праздника и в поддержку печатного слова – давайте каждый из нас купит в газетном киоске понравившееся издание, поддержав имидж России как самой читающей страны!