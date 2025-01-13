Об этом рассказал губернатор Авдеев.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев назначил Александра Максимова, ранее занимавшего должность «экологического» заместителя, руководителем представительства регионального правительства в Москве в статусе вице-губернатора.Об этом Авдеев сообщил в своем телеграм-канале, объяснив кадровые изменения завершением контракта Германа Елянюшкина, который занимал пост представителя области в Москве. Полномочия по курированию ранее подчиненных Максимову ведомств были переданы вице-губернатору Сергею Волкову. Елянюшкин покинул свой пост 9 января.Напомним, ранее мы писали, что Янина станет главой нового владимирского министерства молодежной политики.