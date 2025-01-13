Год начался с побед. Самбисты из Владимирской области завоевали 4 медали на всероссийском турнире памяти почетного гражданина города Рыбинска Вадима Яковлева. На соревнования приехали 200

Год начался с побед. Самбисты из Владимирской области завоевали 4 медали на всероссийском турнире памяти почетного гражданина города Рыбинска Вадима Яковлева. На соревнования приехали 200 спортсменов из 23 регионов страны. Наши самбисты завоевали три золотые медали и одну серебряную. В своих весовых категориях первые места заняли Всеволод Котов, Максим Иванюк и Матвей Терентьев. Теперь они