В 0:41 ночи 12 января во владимирский РОССОЮЗСПАС поступило сообщение о том, что в деревне Новая Быковка у дома №56 на иномарку упало дерево. Спасатели отправились на место. Как сообщили в

В 0:41 ночи 12 января во владимирский РОССОЮЗСПАС поступило сообщение о том, что в деревне Новая Быковка у дома №56 на иномарку упало дерево. Спасатели отправились на место. Как сообщили в соцсетях владимирского РОССОЮЗСПАСа, дежурная смена освободила «Шевроле» с помощью бензопилы. Ствол распилили и сняли с крыши авто. Никто, кроме машины, в этом происшествии не