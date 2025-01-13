34-летний гражданин Азербайджана забрал из тайника на улице Разина 19 свертков со смертельно опасным наркотиком. Речь о карфентаниле – это синтетический опиоид, который используют для

34-летний гражданин Азербайджана забрал из тайника на улице Разина 19 свертков со смертельно опасным наркотиком. Речь о карфентаниле – это синтетический опиоид, который используют для временного усыпления слонов и носорогов. Можно представить, насколько этот наркотик опасен для человека. Запрещенное вещество общим весом 7 граммов иностранец забрал на улице Разина утром 22 сентября 2024 года. Двигаясь