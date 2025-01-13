С 15 января по 14 февраля на участке Лыбедской магистрали от улицы Никитской до улицы Стрелецкой ограничат движение всех видов транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее

С 15 января по 14 февраля на участке Лыбедской магистрали от улицы Никитской до улицы Стрелецкой ограничат движение всех видов транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее постановление подписал Дмитрий Наумов. Перекрытие связано с ремонтными работами по переустройству дождевой канализации. Строители проложат новую трубу, которая по диаметру будет в два раза больше старой: Взамен старой