Во Владимире продолжается ремонт локальных дорожных повреждений. Сегодня, 13 января, рабочие латали ямы на улицах Разина и Офицерской, сообщили в мэрии. Ремонтом занимаются специалисты

Во Владимире продолжается ремонт локальных дорожных повреждений. Сегодня, 13 января, рабочие латали ямы на улицах Разина и Офицерской, сообщили в мэрии. Ремонтом занимаются специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами». Асфальт, который заливают в ямы, отличается повышенным содержанием битума и минерального порошка. Это делает смесь более прочной и устойчивой к нагрузкам. Также, как объяснили в мэрии,