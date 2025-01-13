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<a href="https://33live.ru/novosti/13-01-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-kamery-na-opasnyx-uchastkax-dorog-perestavili.html" target="_blank">Во Владимирской области камеры на опасных участках дорог переставили</a> - Передвижные комплексы фотовидеофиксации в местах аварийных и опасных участков сменили адреса на неделю. На новых местах камеры простоят до 19 января. Об этом рассказали в пресс-службе