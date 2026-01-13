Соцфонд анонсировал ряд важных изменений.

В 2026 году российские семьи с детьми получат новые меры поддержки и ощутимое повышение выплат. Соцфонд ряд важных изменений — рассказываем, что ждет родителей в ближайшие месяцы.С 1 июня работающие родители, у которых двое и более детей, смогут впервые обратиться за ежегодной семейной выплатой. Это дополнительная мера поддержки для многодетных семей.Мамы пятерых и более детей получат важное улучшение: в трудовой стаж теперь включают периоды ухода за всеми детьми без ограничений. Эта мера затронет более 410 тысяч женщин и позволит увеличить размер их пенсий.1 февраля произойдет индексация материнского капитала и его остатка — размер повышения будет соответствовать фактической инфляции.Единое пособие на детей составит в среднем по России от 9,2 тыс. до 18,4 тыс. рублей в месяц. Единое пособие для беременных женщин — от 10,3 тыс. до 20,6 тыс. рублей. Максимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 83 021,18 рубля. Максимальное пособие по беременности и родам увеличится до 955 836 рублей.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .