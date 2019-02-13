Общение с прессой для спортсмена – часть профессии. Но это
не значит, что можно врываться в номера атлетов в любое время суток. Российские
биатлонисты не в восторге от поведения известного комментатора Дмитрия
Губерниева.
Общение с прессой для спортсмена – часть профессии. Но это
не значит, что можно врываться в номера атлетов в любое время суток. Российские
биатлонисты не в восторге от поведения известного комментатора Дмитрия
Губерниева.
Спортсмен должен уметь общаться с журналистами. В этом плане
российской сборной по биатлону предстоит проделать определенную работу. Многое
зависит и от самих представителей СМИ, уверен трехкратный чемпион мира по
биатлону Павел Ростовцев.
Спортсмену напомнили слова Дмитрия Губерниева о том, что
иностранцы завидуют тому, как в России освещают соревнования по биатлону. На
что Ростовцев заметил: было бы удивительно, если бы Дмитрий говорил другое.
"Конечно, будет себя хвалить. Абсолютно
ненормально, что журналисты как к себе домой приходят в гостиницу и заходят в
номера, где живут спортсмены. Такого быть не должно! Больше ни одна сборная не
позволяет такого своим журналистам", – возмутился спортсмен.
Ростовцев убежден, что следует четко определить время и
место – когда и где журналисты могут общаться с командой. Таким образом организовано
взаимодействие со СМИ, в частности, у норвежцев и немцев, передает "Спорт день за днем".
Отметим, что Дмитрий весьма болезненно относится к критике в свой адрес. Не так давно спортивный комментатор резко ответил на высказывания вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзы. Тот заявил, что не будет больше общаться с Дмитрием Губерниевым. По мнению чиновника, комментатор вовсе не помогает развивать биатлон, и ему нужны только скандалы. Губерниев же заявил, что на мнение спортивного чиновника ему наплевать.