Общение с прессой для спортсмена – часть профессии. Но это не значит, что можно врываться в номера атлетов в любое время суток. Российские биатлонисты не в восторге от поведения известного комментатора Дмитрия Губерниева.

Общение с прессой для спортсмена – часть профессии. Но этоне значит, что можно врываться в номера атлетов в любое время суток. Российскиебиатлонисты не в восторге от поведения известного комментатора ДмитрияГуберниева.Спортсмен должен уметь общаться с журналистами. В этом планероссийской сборной по биатлону предстоит проделать определенную работу. Многоезависит и от самих представителей СМИ, уверен трехкратный чемпион мира побиатлону Павел Ростовцев.Спортсмену напомнили слова Дмитрия Губерниева о том, чтоиностранцы завидуют тому, как в России освещают соревнования по биатлону. Начто Ростовцев заметил: было бы удивительно, если бы Дмитрий говорил другое."Конечно, будет себя хвалить. Абсолютноненормально, что журналисты как к себе домой приходят в гостиницу и заходят вномера, где живут спортсмены. Такого быть не должно! Больше ни одна сборная непозволяет такого своим журналистам", – возмутился спортсмен.Ростовцев убежден, что следует четко определить время иместо – когда и где журналисты могут общаться с командой. Таким образом организовановзаимодействие со СМИ, в частности, у норвежцев и немцев, передает "Спорт день за днем".Отметим, что Дмитрий весьма болезненно относится к критике в свой адрес. Не так давно спортивный комментатор резко ответил на высказывания вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзы. Тот заявил, что не будет больше общаться с Дмитрием Губерниевым. По мнению чиновника, комментатор вовсе не помогает развивать биатлон, и ему нужны только скандалы. Губерниев же заявил, что на мнение спортивного чиновника ему наплевать.