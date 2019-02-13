Военный инновационный технополис Эра в Анапе может начать разработку современного передового оружия, использующего новейшие физические принципы. Главный из них - применение альтернативных источников энергии для стрельбы. Подобные технологии в будущем должны заменить порох, сообщает ГТРК Кубань.

Военный инновационный технополис "Эра" в Анапе может начать разработку современного передового оружия, использующего новейшие физические принципы. Главный из них — применение альтернативных источников энергии для стрельбы. Подобные технологии в будущем должны заменить порох, сообщает ГТРК "Кубань".Деятельность научно-исследовательского комплекса будет включать в себя несколько направлений: исследования в области космических технологий, проектирование геоинформационных платформ военного назначения (ГИС ВН) и создание гидроакустических систем обнаружения. Помимо этого, одной из важнейших задач для ученых станет разработка искусственного интеллекта.Несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса России подписали соглашения о сотрудничестве с технополисом. "Также заключены партнерские договоры с 20 научными и 35 промышленными организациями", — рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.