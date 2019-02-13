Приложение Avito пропало из App Store. Как сообщают представители компании, это связано с новыми правилами по публикации приложений в App Store Review Guidelines.

Приложение российского сервиса частных объявлений Avito пропало из App Store. Как сообщили изданию "Коммерсант" представители компании, это связано с новыми правилами размещения программ в магазине.Avito уже обновил свое приложение согласно новым требованиям App Store, и в данный момент оно находится на стадии рассмотрения. Как отметили в компании, приложение станет доступно в ближайшее время. Пользователи, у которых приложение Avito уже было установлено, никаких проблем в его работе не заметили.Напомним, что обновление требований к приложениям связано с расследованием, опубликованным изданием TechCrunch, согласно которому многие тревел-приложения и онлайн-магазины (Expedia, Air Canada, Singapore Airlines, Hotels.com, Hollister и другие) без запроса разрешения фиксировали все действия пользователей, в том числе записывали видео, на которых могли оказаться экраны ввода паролей и данных банковских карт. Выяснилось, что крупные бренды сотрудничают с аналитическим агентством Glassbox, оказывающим услуги повторного воспроизведения сеансов (Session Replay).В Apple, узнав об этом, назвали недобросовестные практики противоречащими правилам App Store. "Мы уведомили разработчиков, которые нарушили строгие условия конфиденциальности и правила, и готовы принять безотлагательные меры в случае небходимости", — сказали в Apple, имея в виду удаление из магазина приложений, не ставящих пользвоателей в известность о непрерывном мониторинге их активности.