Как бы пафосно это ни звучало, но, судя по всему, российские системы ПВО меняют военно-политический расклад на Ближнем Востоке. В частности, Израиль забил тревогу по поводу развернутых в Сирии систем ПВО С-300. Кроме того, несколько северо-африканских стран вроде как сами просят Россию разместить на их территории наши военные базы. Как это отразится на балансе сил в регионе, рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа (БВПА) Дмитрий Задорожный.

Как бы пафосно это ни звучало, но, судя по всему, российские системы ПВОменяют военно-политический расклад на Ближнем Востоке. В частности, Израиль забилтревогу по поводу развернутых в Сирии систем ПВО С-300. Кроме того, несколькосеверо-африканских стран вроде как сами просят Россиюразместить на их территории наши военные базы.Как это отразится на балансе сил в регионе, рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа(БВПА) Дмитрий Задорожный."Желаниенекоторых стран разместить на своей территории российское оружие – само по себене новость. Все дело в том, что продукцию концерна "Алмаз-Антей" отличаютвысокие боевые характеристики и относительно невысокая стоимость. В вопросахсохранения национального суверенитета на сегодня первостепенную роль играют какраз средства ПРО/ПВО, которые вместе с размещением наших баз с большой долейвероятности окажутся там ”, – отметил Задорожный.Он обратилвнимание на то, что руководители большинствастран мира понимают, какой перед ними стоитвыбор: либо покориться воле Вашингтона и отказаться от суверенитета, либо иметь надежную противовоздушную оборонудля противодействиятак называемому экспорту "американской демократии".“Американцы обладают самым мощным в мире авианесущим флотом, а также флотомвооруженным крылатыми ракетами "Томагавк". В этих условиях отечественныесистемы ПВО являются универсальным противоядием против этих угроз ”, – заметилэксперт.По его мнению, поставленные в прошлом году Сирии комплексы С-300 ужеоказывают отрезвляющее действие на горячие головы в израильских ВВС, теперь онисогласовывают с Москвой каждый свой шаг. Немало политических баталийразвернулось вокруг поставок С-400 Турции, которая, к слову, является членомНАТО."Стоит отметить,что российская армия в скором времени должна завершить процесс перевооружения сС-300 на С-400, более того, на подходе завершение государственных испытанийсистемы С-500 "Прометей". Все это позволяет нашей стране использовать списанноеоружие с пользой для дела, а именно переоборудовать его в экспортный вариант ивыгодно продать. Немаловажным здесь является тот факт, чтоэкспортные версии подобных систем настроены таким образом, что не могут бытьприменены против нас. В свою очередь это автоматически делает страны, ихкупившие, нашими союзниками", – подчеркнул Задорожный, добавив, что поставка комплекса С-300 Сирии не испортитотношения России с Израилем, которыеявляются масштабными и широкими. "Данное решение – нашеправо и право суверенной Сирии" , – заключил эксперт.В любом случае,очевидно то, что решение Путина передать Дамаску зенитно-ракетный комплексС-300 позволило сирийским властям "прикрыть" ключевые объекты, атакже ограничить возможности Израиля и ряда западных стран по нанесению ударовв Сирии. Помимо этого, если же Россия откроет свои базы на севере Африки, то,пожалуй, это будет вполне адекватный ответ на постоянное приближение НАТО кнашим границам. Думается, что для того же Трампа – это станет довольнонеожиданным.