Как бы пафосно это ни звучало, но, судя по всему, российские системы ПВО
меняют военно-политический расклад на Ближнем Востоке. В частности, Израиль забил
тревогу по поводу развернутых в Сирии систем ПВО С-300. Кроме того, несколько
северо-африканских стран вроде как сами просят Россию
разместить на их территории наши военные базы.
Как это отразится на балансе сил в регионе, рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа
(БВПА) Дмитрий Задорожный.
Как бы пафосно это ни звучало, но, судя по всему, российские системы ПВО
меняют военно-политический расклад на Ближнем Востоке. В частности, Израиль забил
тревогу по поводу развернутых в Сирии систем ПВО С-300. Кроме того, несколько
северо-африканских стран вроде как сами просят Россию
разместить на их территории наши военные базы.
Как это отразится на балансе сил в регионе, рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа
(БВПА) Дмитрий Задорожный.
"Желание
некоторых стран разместить на своей территории российское оружие – само по себе
не новость. Все дело в том, что продукцию концерна "Алмаз-Антей" отличают
высокие боевые характеристики и относительно невысокая стоимость. В вопросах
сохранения национального суверенитета на сегодня первостепенную роль играют как
раз средства ПРО/ПВО, которые вместе с размещением наших баз с большой долей
вероятности окажутся там ”, – отметил Задорожный.
Он обратил
внимание на то, что руководители большинства
стран мира понимают, какой перед ними стоит
выбор: либо покориться воле Вашингтона и отказаться от суверенитета, либо иметь надежную противовоздушную оборону
для противодействия
так называемому экспорту "американской демократии".
“Американцы обладают самым мощным в мире авианесущим флотом, а также флотом
вооруженным крылатыми ракетами "Томагавк". В этих условиях отечественные
системы ПВО являются универсальным противоядием против этих угроз ”, – заметил
эксперт.
По его мнению, поставленные в прошлом году Сирии комплексы С-300 уже
оказывают отрезвляющее действие на горячие головы в израильских ВВС, теперь они
согласовывают с Москвой каждый свой шаг. Немало политических баталий
развернулось вокруг поставок С-400 Турции, которая, к слову, является членом
НАТО.
"Стоит отметить,
что российская армия в скором времени должна завершить процесс перевооружения с
С-300 на С-400, более того, на подходе завершение государственных испытаний
системы С-500 "Прометей". Все это позволяет нашей стране использовать списанное
оружие с пользой для дела, а именно переоборудовать его в экспортный вариант и
выгодно продать. Немаловажным здесь является тот факт, что
экспортные версии подобных систем настроены таким образом, что не могут быть
применены против нас. В свою очередь это автоматически делает страны, их
купившие, нашими союзниками", – подчеркнул Задорожный, добавив, что поставка комплекса С-300 Сирии не испортит
отношения России с Израилем, которые
являются масштабными и широкими. "Данное решение – наше
право и право суверенной Сирии" , – заключил эксперт.
В любом случае,
очевидно то, что решение Путина передать Дамаску зенитно-ракетный комплекс
С-300 позволило сирийским властям "прикрыть" ключевые объекты, а
также ограничить возможности Израиля и ряда западных стран по нанесению ударов
в Сирии. Помимо этого, если же Россия откроет свои базы на севере Африки, то,
пожалуй, это будет вполне адекватный ответ на постоянное приближение НАТО к
нашим границам. Думается, что для того же Трампа – это станет довольно
неожиданным.