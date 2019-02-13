Сочинский водитель прославился на всю Россию. Автохам
подрезал машину безногого инвалида, разбил в автомобиле стекло и избил
владельца.
Сочинский водитель прославился на всю Россию. Автохам
подрезал машину безногого инвалида, разбил в автомобиле стекло и избил
владельца.
Владелец автомобиля Mercedes настойчиво требовал у ехавшего
впереди инвалида уступить ему дорогу. Тот не мог пойти навстречу просьбе из-за
плотного потока машин.
Автохам обогнал машину Александра, вынудил его остановиться,
вышел и разбил стекло в автомобиле инвалида. Его не остановил знак, сообщающий
о том, что за рулем человек с ограниченными физическими возможностями.
После этого Артур Бурянов – так зовут "героя" – решив,
что человек без ног не может оказать сопротивления, потребовал отдать
видеорегистратор. Получив отказ, он избил водителя-инвалида и распылил газ из
баллончика. Совершать подвиг Артуру помогала его верная подруга.
Ролик с хроникой инцидента быстро распространяется по сети. Артур
Бурьянов заслужил народное признание: ему придумывают разные прозвища – большей
частью нецензурные, передает "Сочи 24".