Сочинский водитель прославился на всю Россию. Автохам подрезал машину безногого инвалида, разбил в автомобиле стекло и избил владельца.

Сочинский водитель прославился на всю Россию. Автохамподрезал машину безногого инвалида, разбил в автомобиле стекло и избилвладельца.Владелец автомобиля Mercedes настойчиво требовал у ехавшеговпереди инвалида уступить ему дорогу. Тот не мог пойти навстречу просьбе из-заплотного потока машин.Автохам обогнал машину Александра, вынудил его остановиться,вышел и разбил стекло в автомобиле инвалида. Его не остановил знак, сообщающийо том, что за рулем человек с ограниченными физическими возможностями.После этого Артур Бурянов – так зовут "героя" – решив,что человек без ног не может оказать сопротивления, потребовал отдатьвидеорегистратор. Получив отказ, он избил водителя-инвалида и распылил газ избаллончика. Совершать подвиг Артуру помогала его верная подруга.Ролик с хроникой инцидента быстро распространяется по сети. АртурБурьянов заслужил народное признание: ему придумывают разные прозвища – большейчастью нецензурные, передает "Сочи 24".