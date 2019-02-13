Санкт-петербургский Зенит и стамбульский Фенербахче объявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы. У российского клуба с первых минут на поле выйдут новички: защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Вильмар Барриос.

Санкт-петербургский "Зенит" и стамбульский "Фенербахче" объявили стартовые составы на первый матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы. У российского клуба с первых минут на поле выйдут новички: защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Вильмар Барриос.Полностью состав "сине-бело-голубых" выглядит следующим образом: Андрей Лунев, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Вильмар Барриос, Эрнани, Роберт Мак, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси. Другой новичок "Зенита" иранский нападающий Сердар Азмун попал в заявку, но остался в запасе.В стартовом составе турецкой команды выйдет экс-защитник петербургского клуба Мартин Шкртел. Также с первых минут на поле выйдут: Харун Текин, Хасан Али Калдырым, Маурисио Исла, Махмет Топал, Виктор Моузес, Толгай Арслан, Матье Вальбуэна, Ислам Слимани, Жаилсон и Садык Чифтпынар.