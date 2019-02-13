Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала нападающего Лос-Анджелес Клипперс Монтреза Харрелла на 25 тысяч долларов. Игрок был наказан за оскорбления болельщика в гостевой встрече регулярного чемпионата НБА против клуба Миннесота Тимбервулвз, которая состоялась 12 февраля.

Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала нападающего "Лос-Анджелес Клипперс" Монтреза Харрелла на 25 тысяч долларов. Игрок был наказан за оскорбления болельщика в гостевой встрече регулярного чемпионата НБА против клуба "Миннесота Тимбервулвз", которая состоялась 12 февраля.Инцидент произошел в четвертой четверти матча. Во время исполнения штрафного броска баскетболистом "Миннесоты" Харрелл вступил в диалог с одним из фанатов соперника. В итоге игрок "Лос-Анджелеса" в грубой форме посоветовал болельщику замолчать, сообщает официальный сайт НБА. Поведение Харрелла не осталось без внимания руководства Национальной баскетбольной ассоциации.Встреча между "Клипперс" и "Миннесотой" завершилась победой хозяев паркета со счетом 130:120.