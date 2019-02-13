В Санкт-Петербурге наградили победителей конкурса молодых специалистов завода Алмаз-Антей.

В Санкт-Петербурге наградили победителей конкурса молодых специалистов завода "Алмаз-Антей".Концерн занимается производством зенитных ракетных систем и комплексов, радиолокационных станций, а также другой продукции, в том числе и гражданского назначения.Нагрудные знаки и благодарственные письма сотрудники получили из рук временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, передает телеканал "Россия 24".