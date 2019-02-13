На этой неделе в британской прессе появилось трогательное письмо герцогини Сассекской, в котором она обратилась к отцу. Сводная сестра Меган Маркл уверена, что королевская особа не была искренней в этом послании.

На этой неделе в британской прессе появилось трогательное письмогерцогини Сассекской, в котором она обратилась к отцу. Сводная сестра Меган Маркл уверена, что королевская особа не была искренней в этом послании.В августе прошлого года бывшая актриса написала письмо своему родственнику, в котором попросила его перестать обсуждатьее личную жизнь с журналистами и оставить королевскую семью в покое. Герцогиня также призналась,что "не понимает, почему Томас выбрал такой путь". По словам , ее "сердце разбилось на миллионы частей" после серии скандальных телеинтервью, которые ее отец дал репортерам.Сводная сестра женщины настаивает, что супруга принца Гарри намеренно распространяет ложь, чтобы выставить себя в хорошем свете. Саманта предложила своей родственнице пройти тест на детекторе. Она утверждает, что герцогиня стала игнорировать отца сразу после свадьбы."Я предлагаю ей пройти тест на детекторе лжи с честными специалистами, которых нельзя подкупить. Честно, я очень надеялась, что она поступит правильно и выйдет на связь с отцом, но этого не произошло. Никто не пытается вторгнутьсяв ее жизнь, но она не имеет права игнорировать, оскорблять и разрушать нашу семью и при этом продолжать спокойно жить, не раскрывая правды", – заявила Саманта в интервью Daily Star Online.Напомним, в этом послании отметила, что всегда была готова предоставить отцу финансовую помощь, и в подтверждении этого даже привела текст одного из его сообщений. "Если я слишком зависел от твоей финансовой помощи, то прошу у тебя прощения. Но я все же надеюсь, что ты сможешь дать мне еще немного денег", – написал Томас."Тысказал, что я никогда не помогала тебе финансово, и ты никогда не просил меня опомощи, и это неправда. Если ты по-настоящему любишь меня, топрекрати общаться с прессой. Позволь нам жить спокойно. Прекрати обсуждать мои отношения с мужем. Ты лжешь и причиняешь мне боль", – поделилась бывшая актриса.